Thailand will mehr Kreuzfahrttouristen

Von: Björn Jahner | 01.06.22

BANGKOK/PATTAYA: Die thailändische Handelskammer und die Thai Cruises Business Association (TCBA) haben am Dienstag ein Online-Seminar angehalten, auf dem die Entwicklung Thailands als Drehscheibe für den Kreuzfahrttourismus in Asien erörtert wurde.

Das Seminar bot thailändischen und ausländischen Experten aus der Kreuzfahrtbranche ein Forum für den Meinungsaustausch. Es wurden Ideen ausgetauscht, wie die Häfen des Königreichs für Kreuzfahrttouristen attraktiver gestaltet werden können und in welcher Form Thailand den Kreuzfahrttourismus in den nächsten 10 bis 20 Jahren unterstützen sollte.

TCBA-Präsident Wattana Choksuvanich erklärte, dass die Häfen in Phuket im Jahr 2018 mehr als 200 Kreuzfahrten abgefertigt haben, obwohl die Provinz nicht über einen Kreuzfahrthafen und ein Passagierterminal verfügt, das den internationalen Standards entspricht.

Er betonte, dass der Bau eines Kreuzfahrthafens in Pattaya neben der entstehenden Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen den Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao die Reiseindustrie in Bangkok und in den Ostküstenprovinzen des „Eastern Economic Corridor“ (EEC) – Chachoengsao, Chonburi und Rayong – fördern würde.

Da Thailand als Kreuzfahrtziel in Asien auf Platz 3 rangiert, würde die Zusammenarbeit mit den Kreuzfahrtgesellschaften bei der Entwicklung des Hafens in Pattaya es dem Königreich ermöglichen, mehr Marktanteile zu gewinnen und die Einnahmen aus dem Tourismus zu steigern, erklärte er.

Khun Wattana fügte hinzu, dass diese Zusammenarbeit auch im Einklang mit der 20-jährigen nationalen Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes steht. „Daher glauben wir, dass dieses Seminar die entsprechenden Behörden in die Lage versetzen wird, Thailand in Zukunft als Drehscheibe für den Kreuzfahrttourismus in Asien zu fördern“, fügte er hinzu.