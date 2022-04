Von: Björn Jahner | 25.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand will Malaria bis 2024 ausrotten. Das kündigte das Ministerium für Seuchenkontrolle (DDC) im Vorfeld des Weltmalariatages am heutigen Montag (25. April 2022) an.

Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des DDC, sagte am Sonntag der Presse, dass Thailand durch das Motto des Weltmalariatages 2022 – „Innovationen nutzen, um die Krankheitslast durch Malaria zu verringern und Leben zu retten“ – motiviert sei, diese Herausforderung anzunehmen.

Dr. Opas erklärte, dass Thailand die Krankheit dank seiner neuen innovativen Strategie, die das Königreich seit 2017 zur Malariabekämpfung einsetzt, innerhalb von zwei Jahren erfolgreich ausrotten wird. Er fügte hinzu, dass dieses Programm die Infektionen im letzten Jahr bereits um 72 Prozent gesenkt hat, bemessen zum Vergleichszeitraum vor 2017.

Seit Januar dieses Jahres gab es in Thailand 731 Malariainfektionen, darunter 17 Fälle mit dem schweren P.falciparum-Stamm, die in Surat Thani, Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan gefunden wurden.

Dr. Opas führte fort, dass sein Ministerium den schwerwiegenden Stamm bis zum nächsten Jahr in Übereinstimmung mit dem von der Weltgesundheitsorganisation gesetzten Ziel ausrotten will. In Zusammenarbeit mit dem Verteidigungs-, Innen- und Bildungsministerium sollen diesbezüglich verschiedene Aufklärungskampagnen gestartet werden.

Dr. Chanthana Padungthet, Direktorin der National Vector Borne Disease Prevention and Control Division (Nationale Abteilung für die Prävention und Kontrolle von vektorübertragenen Krankheiten), teilte zwischenzeitlich der Presse mit, ihre Abteilung werde am Montag eine Facebook-Live-Sitzung mit speziellen Online-Aktivitäten anlässlich des Weltmalariatages organisieren. Die Facebook-Sitzung wird Videoclips und ein Seminar umfassen, in dem Tipps gegeben werden, wie sich die Menschen vor der Krankheit schützen können.