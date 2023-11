Thailand will Festival-Land werden

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Premierminister und Finanzminister Srettha Thavisin leitete die Pressekonferenz und die Eröffnungszeremonie des „Thailand Winter Festivals“ im Regierungsgebäude zusammen mit Paetongtarn Shinawatra, der stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Komitees für Soft-Power-Strategie, Kabinettsministern und zuständigen Beamten.

Der Premierminister erklärte, dass die „Thailand Winter Festivals“ und das „Colorful Bangkok Winter Festival 2023“ die Wirtschaft ankurbeln und Touristen nach Thailand locken sollen. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, Thailand zu einem weltweit führenden Gastgeber von Festivals zu machen.

Darüber hinaus hat das National Soft Power Strategy Committee Anstrengungen unternommen, um Gesetzesänderungen voranzutreiben und gleichzeitig die Grundlage für das Wachstum der Branche zu schaffen. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Netzwerks für den Wissensaustausch, um Thailand darauf vorzubereiten, in Zukunft ein „Festival-Land“ zu werden.

Paetongtarn sagte, dass Thailand über zahlreiche bedeutende Traditionen, wie das Loi Krathong und das Kerzenfest in der Provinz Sukhothai verfüge. Darüber hinaus werden Weihnachtsveranstaltungen gefeiert, die bis ins neue Jahr hineinreichen. In diesem Jahr werden an 70 Orten im ganzen Land Countdown-Veranstaltungen stattfinden, die eine gute Gelegenheit bieten, Thailand als Reiseziel zum Jahresende für Menschen aus aller Welt zu positionieren. Diese Initiative soll die Wirtschaft ankurbeln, den Tourismus fördern und als Ausgangspunkt dafür dienen, dass sich Thailand zu einem regionalen Zentrum für Festivals entwickelt.

Paetongtarn betonte, dass die Regierung entschlossen sei, Thailand wieder zu einem einprägsamen denkwürdigen Land zu machen. Sie lud die Menschen dazu ein, das Fest mit voller Freude zu feiern.