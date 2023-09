Von: Björn Jahner | 02.09.23



BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat in Partnerschaft mit der Yggdrazil Group, dem Entwickler der beliebten Home Sweet Home-Spieleserie, sowie mit Ogilvy (Thailand) das neu erschiene Online-Battle-Game „Home Sweet Home: Online“ lanciert.

Das erklärte Ziel dieser E-Gaming-Kampagne ist es, die Begeisterung für Reisen nach Thailand innerhalb der Generationen Z, Alpha und der Digital Natives weltweit zu entfachen.



Die Home Sweet Home-Reihe zeichnet sich durch ihre Horror-Abenteuerspiele aus, deren Handlung sich um thailändische Überzeugungen, Mysterien, Folklore und Gegenstände wie Schutzamulette dreht. Diese Spiele nehmen die Gamer mit auf eine fesselnde Reise durch die tiefgründige Welt des Aberglaubens und der Volkskultur Thailands, während sie die Spielhandlung durchlaufen. Spieler werden vor die Herausforderung gestellt, Geister und dunkle Wesenheiten zu besiegen, geschickt auszuweichen und Rätsel zu lösen.

Das Besondere an diesem Spiel ist die Veranschaulichung realer Schauplätze in Thailand. Hierzu gehören der Phimai Historical Park in Nakhon Ratchasima, das traditionelle Haus Khum Khun Phaen in Suphan Buri sowie das Hala Bala Wildlife Sanctuary in Yala. Während die Gamer im Spiel voranschreiten, entde­cken sie diese authentischen Orte.



Mehr erfahren Sie unter homesweethomegame.com. ​