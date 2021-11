Thailand will 400.000 Gastarbeiter aus den Nachbarländern

BANGKOK: Die Regierung will bis zu 400.000 Arbeitsmigranten aus drei Nachbarländern legal in Thailand arbeiten lassen, um gegen illegale Schleuserbanden vorzugehen, die Arbeitsmigranten über die grüne Grenze nach Thailand bringen, woraus eine hohe Covid-19-Gefahr resultiert, gab der Sprecher des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Freitag auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz bekannt.

„Arbeitsminister Suchart Chomklin sagte, er habe mit seinen Amtskollegen aus Laos, Kambodscha und Myanmar über den steigenden Bedarf Thailands an einfachen Arbeitskräften in Höhe von rund 400.000 Personen gesprochen“, informierte Dr. Taweesilp. „Zunächst wird Thailand in den fünf Grenzprovinzen Tak, Ranong, Nong Khai, Mukdahan und Sakaeo Screening- und Quarantäne-Center einrichten, in denen sich Wanderarbeiter, die negativ auf Covid-19 getestet werden, registrieren lassen können, um legal in Thailand zu arbeiten“, erläuterte der CCSA-Sprecher.

Dr. Taweesilp fügte hinzu, dass Unternehmen durch die Maßnahme nicht länger auf die Dienste von illegalen Schmugglerbanden angewiesen wären, die ihnen Arbeitskräfte aus den Nachbarländern nach Thailand holen. „Die 400.000 Arbeiter, die legal ins Land gelassen werden, werden frei von Covid-19 sein und sind für die Erholung der thailändischen Wirtschaft unerlässlich“, betonte Dr. Taweesilp.