Von: Björn Jahner | 15.08.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailand wird in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 30 Millionen internationale Besucher empfangen, während der Tourismussektor einen Jahresumsatz von 2,3 Billionen Baht anstrebt, meldet die PR-Abteilung der thailändischen Regierung.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) schätzt die Gesamtzahl der internationalen Touristen auf 28 bis 30 Millionen Menschen. Der TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte, das Umsatzziel von 2,38 Billionen Baht entspreche etwa 80 Prozent der 3 Billionen Baht, die 2019 eingenommen werden.

Thailand hat in diesem Jahr bisher 15 Millionen internationale Besucher empfangen, was bereits mehr ist als die Zahl von 11 Millionen Menschen im letzten Jahr. Einen positiven Schub erhielt der Sektor durch mehr Besucherankünfte aus China, die von einem monatlichen Durchschnitt von 300.000 Personen zwischen Januar und Juni auf 400.000 Personen im Juli anstiegen.

Die TAT geht davon aus, dass die Besucherzahlen aus Europa und Amerika ab Oktober, wenn die Touristen-Hochsaison in Thailand beginnt, wieder ansteigen werden.

Was den Inlandstourismus betrifft, so haben die kürzlich angekündigten Sonderurlaube bzw. langen Wochenenden den Inlandstourismus auf 20 bis 25 Millionen Reisen pro Monat ansteigen lassen. Die TAT sieht sich mit dieser Zahl auf dem besten Weg, ihr Jahresziel von 117 bis 135 Millionen Inlandsreisen zu erreichen. So soll die Soft Power-Kampagne der TAT neue Urlaubergruppen anziehen.