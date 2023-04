Von: Björn Jahner | 21.04.23

BANGKOK: Da japanische, chinesische und südkoreanische Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) um die Errichtung von Produktionsstätten in Südostasien wetteifern, werden Thailand und Indonesien zu zwei wichtigen Zielen für Investitionen in EV-Teile und -Materialien.

Der japanische Kunststoffhersteller Kuraray eröffnete vor kurzem sein erstes Werk in Thailand, eine der zahlreichen Investitionen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen im Königreich, in einem Joint Venture mit dem lokalen Petrochemiegiganten PTT Global Chemical und dem japanischen Handelshaus Sumitomo Corp.

In der Anlage wird das Hochleistungsharz Genestar von Kuraray hergestellt, das eine höhere Hitzebeständigkeit als Standardharze aufweist und für Hochspannungsteile rund um Fahrzeugbatterien verwendet wird. Außerdem soll die Jahresproduktion von Genestar auf 26.000 Tonnen verdoppelt werden.

Laut Kuraray-Präsident Hitoshi Kawahara wird das Unternehmen bis etwa 2026 weitere Investitionen in Thailand in Betracht ziehen, die in etwa die gleiche Größenordnung haben wie das neue Werk, in das 520 Millionen US-Dollar investiert wurden.

Thailand ist der größte Automobilhersteller der Region, aber noch relativ neu im Bereich der Elektrofahrzeuge. Das südkoreanische Unternehmen Hyundai Motor begann 2022 mit der Produktion von Elektroautos in Thailand, während der chinesische Elektroauto-Magnat BYD plant, 2024 mit der Montage von Fahrzeugen im Land zu beginnen.