Thailand völlig neu entdecken

Von: Björn Jahner | 10.11.22

Bang Krachao, auch die „grüne Lunge Bangkoks“ genannt, lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. Fotos: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Reisende möchten heutzutage nicht nur die Schönheit neuer Orte entdecken, neue Erfahrungen sammeln und köstliche Speisen probieren, sondern wollen dabei auch zur Bereicherung der Umwelt und ihrer Ökosysteme beitragen.

Mit dem Konzept des Modells der Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft und grünen Wirtschaft (BCG-Modell) kann der Tourismus auf den Stärken und der Einzigartigkeit des Ortes in Bezug auf die biologische Vielfalt und den kulturellen Reichtum aufbauen, damit ein nachhaltiges Wachstum erzielt wird.

Reisende können Tourismusgemeinden im ganzen Land entdecken, die einen verantwortungsvollen Tourismus fördern und sich am BCG-Modell orientieren. Mit ihrem Besuch können Touristen einen positiven Einfluss und ein wirtschaftliches, soziales und ökologisches Gleichgewicht für die örtlichen Gemeinden schaffen.

Radtour am Flussufer

Bang Krachao in der Provinz Samut Prakan ist bekannt als die „grüne Lunge Bangkoks“, wo die Besucher alle Freuden einer Auszeit genießen können und dafür nicht die Strapazen einer langen Reise auf sich nehmen müssen. Touristen können am Fluss­ufer Rad fahren, auf Kanälen durch dschungelartige Baumtunnel mit wilden Limonen und Mangos schippern, leckeres Essen mit lokalen Zutaten genießen und bei einer Thai-Massage mit Kräuterkompressen entspannen.

Schattenspiel erlernen

In der Mueang Phet Community erlernen die Besucher die Herstellung der Scherenschnitte für das Schattenspiel.

In der Mueang Phet Community in der Provinz Phetchaburi können Besucher die alte Gemeinde am Flussufer, die Landschaft, Essen, Geschichte und Kunsthandwerk miteinander verbindet und so den kulturellen Reichtum Phetchaburis widerspiegelt, entdecken. Im Nang-Yai-Museum können Reisende ihre kunsthandwerklichen Fähigkeiten im traditionellen Scherenschnitt unter Beweis stellen und lernen, wie man das thailändische Nang-Yai-Schattenspiel aufführt. Auf einem Spaziergang können Touristen die Kunst und Architektur aus der späten Ayutthaya-Periode bewundern und in kleinen Gassen Selfies vor Streetart-Gemälden schießen.

Weben, Färben und Kochen

Während eines Besuchs in der Ban Na Wa Community in Nakhon Phanom lernen Touristen die lokale Lebensweise der Gemeinde kennen, in der der Klang der Weberei noch immer die Kultur des Tai-Yo-Stammes widerspiegelt. Die Besucher können einen Heimwerker-Workshop für indigo-gefärbte Stoffe belegen und dabei lernen, wie man mit heimischen Zutaten lokale Spezialitäten zubereitet. Eine sehr entspannte Atmosphäre, die mit Essen und verschiedenen Aktivitäten abgerundet wird.

Schippern durch die Mangroven

Mit dem Boot kann man in Trat die mystische Welt der Mangrovenwälder erleben, ein tolles Erlebnis!

Die Ban Tha Ra Nae Community und Ban Nam Chiao Community in der Provinz Trat lockt mit grünen Mangrovenwäldern in denen die Besucher erfahren, wie das Gleichgewicht der marinen Ökosysteme bewahrt wird. Angeboten werden Bootsfahrten durch die Naturidylle entlang der vier Mangrovenwaldrouten und ökotouristische Aktivitäten, wie z. B. das Färben von Stoffen mit Taboon-Rinde und das Pflanzen von Mangroven.

Auszeit im Teegarten

Die ländliche Siedlung Ban Pa Miang in Lampang ist für seinen hochwertigen Assam-Tee bekannt.

In der kleinen Gemeinde Ban Pa Miang in Lampang lernen die Besucher die Herstellung von Assam-Tee, vom Sammeln bis zum Kochen der Teeblätter für die Fermentierung für die „Miang“-Herstellung, ein Produkt, das der Gemeinde ein Einkommen verschafft. Das Assam-Teeblatt ist ein Heilkraut, das zur Steigerung der Energie beiträgt. Man genießt es am besten als gesunden Morgentee. Die Gemeinschaft kocht und verarbeitet sie darüber hinaus auch zu Duftkissen. Touristen können hier wunderbar in der Natur entspannen oder am Ufer des kleinen Baches, der durch das Dorf fließt, die einzigartige Atmosphäre genießen.