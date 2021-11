Thailand verzeichnet mehr als 20.000 Reisende

BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) gab am Sonntag bekannt, dass seit der Wiedereröffnung von 17 thailändischen Touristenprovinzen für geimpfte ausländische Besucher am letzten Montag – bzw. im Zeitraum vom 1. November bis zum 6. November – insgesamt 20.092 Touristen aus Übersee in das Königreich eingereist sind.

Im Rahmen des Wiedereröffnungsplans müssen Besucher, die mit dem Flugzeug aus 63 Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko nach Thailand einreisen, nicht unter Quarantäne gestellt werden. Sie müssen jedoch nachweisen, dass sie seit mindestens 14 Tagen gegen Covid-19 mit einem in Thailand zugelassenen Vakzälter ist als 72 Stunden vor Reiseantritt.

Bislang wurden 15 ausländische Besucher bei ihrer Ankunft positiv auf Covid-19 getestet, bzw. 0,07 Prozent aller Besucher.

Die meisten ausländischen Touristen sind über den Flughafen Suvarnabhumi nach Thailand eingereist (12.978 Personen / 5 positiv getestet), gefolgt vom Flughafen Phuket mit 6.722 Personen (10 positiv getestet), dem Flughafen Samui mit 309 Personen und dem Flughafen Chiang Mai mit 83 Personen.

Das DDC informierte auch, dass die meisten Touristen, die seit der Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus am 1. November nach Thailand reisten, aus den Vereinigten Staaten (2.465) kamen, dicht gefolgt von Deutschland (2.334), dem Vereinigten Königreich (1.376), Japan (1.258), Südkorea (906), Russland (905), der Schweiz (838), Schweden (724), Frankreich (695) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (542).