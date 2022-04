Thailand verzeichnet ersten Omikron-XE-Fall

Touristen am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: In Thailand wurde der erste Fall von Omikron XE festgestellt, informierte der stellvertretende Vorsitzende der Kommission für öffentliche Gesundheit Chalermchai Boonyaleephan am Samstag die Presse. Der Fall wurde laut Khun Chalermchai vom Zentrum für medizinische Genomik des Ramathibodi Krankenhauses registriert.

Die erste Person, bei der eine Infektion mit der Omikron-Variante XE nachgewiesen wurde, hat sich bereits erholt, nachdem sie leichte Symptome entwickelt hatte, so Khun Chalermachai. Er befürchtet, dass sich diese neue Virusvariante in Thailand ausbreiten wird.

Er fügte hinzu, dass es notwendig sei, den Schweregrad von XE und die Resistenz gegen die Impfstoffe zu überwachen, und auch, ob es Omikron-BA.2-Variante als den dominierenden Stamm ablösen werde.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass XE um 10 Prozent übertragbarer ist als BA.2. Der Schweregrad des neuen Stammes wird jedoch noch untersucht.

„Wenn sich dieses Virus schneller ausbreitet als BA.2, wird es länger dauern, bis Thailands vierte Covid-19-Welle ihren Höhepunkt erreicht“, erklärte er.

Die Regierung schätzt, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen zwischen April und Mai ihren Höhepunkt erreichen wird, bevor sie im Juni zurückgeht.

Khun Chalermachai sagte, die WHO werde Omikron XE den Namen „Pi“ geben und es zu einer neuen Covid-19-Variante erklären, wenn es signifikante Veränderungen in Bezug auf die Virusausbreitung, den Schweregrad und die Resistenz gegen Impfstoffe gibt.

XE ist laut Khun Chalermchai eine rekombinante Variante, d. h. es handelt sich um eine Kreuzung aus zwei anderen Stämmen – in diesem Fall aus der ursprünglichen Variante BA.1 Omikron und BA.2.

XE wurde erstmals am 19. Januar dieses Jahres in Großbritannien entdeckt und hatte dort bis zum 19. März 637 Patienten infiziert, wie die WHO am Samstag mitteilte.

„Ersten Schätzungen zufolge breitet sich Omikron XE 43 Prozent schneller aus als die ursprüngliche Variante und 10 Prozent schneller als die BA.2-Subvariante“, so Khun Chalermchai.

„Nach der Entdeckung wird die neue Covid-19-Variante nun von vielen Ländern genau beobachtet, da sie sich wahrscheinlich zum dominierenden Stamm entwickeln wird“, erklärte er. „Sollte dies der Fall sein, könnte Thailand eine fünfte Covid-19-Welle erleben“, fügte er hinzu.