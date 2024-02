Thailand verschärft Kampf gegen Drogen

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin hat das Vorgehen gegen den Drogenhandel verschärft, nachdem die jüngsten Maßnahmen seiner Regierung zur Eindämmung der Flut von Methamphetamin-Pillen kritisiert worden waren.

Srettha traf sich am Sonntag (11. Februar 2024) mit dem Polizeichef Torsak Sukvimol und ordnete eine Verschärfung der Maßnahmen an, wobei er darauf hinwies, dass die Drogenbekämpfung nach wie vor ein nationales Anliegen sei. Der Premierminister sagte am Montag (12. Februar 2024), dass trotz einer Vervierfachung der Verhaftungen in letzter Zeit der Straßenpreis für Drogen nicht gestiegen sei.

„Das bedeutet, dass immer noch viele Drogen verfügbar sind und die Unterdrückung fortgesetzt werden muss“, betonte er.

Srettha ordnete die jüngste Razzia an, nachdem das Gesundheitsministerium kritisiert hatte, dass die Verschärfung der Gesetze gegen Dealer zu milde sei. Das Ministerium hat darauf bestanden, dass jeder, der mit mehr als fünf Meth-Pillen gefunden wird, als Dealer angeklagt werden muss, womit die Grenze von 10 Meth-Pillen gesenkt wurde.

Diejenigen, die mit fünf oder weniger Pillen erwischt werden, werden als Konsumenten eingestuft und erhalten ein Angebot für einen Drogenentzug, anstatt ins Gefängnis zu gehen.

Die neue Regelung hat in den sozialen Medien eine Debatte ausgelöst. Viele beschweren sich darüber, dass sie es Drogenhändlern ermöglicht, sich als Konsumenten zu tarnen.

„Die Regierung sollte dieses Thema noch einmal überdenken. Die Regierung misst dem Thema große Bedeutung bei. Niemand sollte auch nur eine einzige Meth-Pille besitzen, geschweige denn fünf“, sagte Srettha.

Auf die Frage, ob der neue Vorstoß zur Drogenbekämpfung auch spezielle Operationen umfasse, antwortete der Premierminister, dass seine Regierung neue Maßnahmen ergreifen und auch die Vorschriften für den Drogenbesitz überprüfen werde. Die Bemühungen würden auch verstärkt, um den Zustrom von Drogen an den Grenzen einzudämmen und Drogenabhängige zu rehabilitieren, damit sie in die Gesellschaft zurückkehren könnten, fügte er hinzu.

Die Regierung werde auch die Verbrennung von beschlagnahmten Drogen beschleunigen, um sicherzustellen, dass sie nicht von korrupten Beamten weiterverkauft werden.

Srettha sagte, dass er mit Torsak auch über das Wohlergehen der Polizei gesprochen habe.

Er wies den Polizeichef an, die Ruheräume am Flughafen für die Einwanderungspolizei auszubauen, deren Arbeitsbelastung durch die zunehmende Zahl der ankommenden Ausländer gestiegen ist.

Torsak wurde auch gebeten, die Unterbringung der Polizei landesweit zu verbessern. Srettha fügte hinzu, dass er plane, Wohnungen für Polizeifamilien zu besuchen, um deren Lebensbedingungen zu überprüfen.