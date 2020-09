Ausländer am Pattaya Beach. Thailand verlängert die Visa-Amnestie für gestrandete Ausländer um einen weiteren Monat. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Regierung hat am Montag die „Visa-Amnestie“ für Ausländer bis Ende Oktober verlängert, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Königreich gestrandet sind, nachdem die Neuinfektionen weltweit wieder zunehmen und in vielen Ländern Reisebeschränkungen bis auf Weiteres bestehen bleiben.

Die Visa-Verlängerung wird es betroffenen Ausländern ermöglichen, sich bis zum 31. Oktober weiterhin in Thailand aufzuhalten, teilte Dr. Taweesin Wisanuyothin, Sprecher des Covid-19 Administration Centre, am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Die Entscheidung bedarf am Dienstag jedoch noch der Zustimmung des Kabinetts.

Thailand erließ im April ein Landeverbot für internationale Linienflüge und schloss alle Grenzen für ausländische Besucher, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wobei Repatriierungsflüge die einzige Möglichkeit für Ausländer sind, das Land zu verlassen.

Im Juli gewährten die Behörden allen Ausländern eine automatische Visaverlängerung von Ende März bis zum 26. September.

Nach dem 31. Oktober wird eine neue Visaregelung Ausländern erlauben, eine 60-tägige Verlängerung zu beantragen, um im Land zu bleiben, wenn sie aufgrund von begrenzten Flügen oder anderen Problemen nicht ausreisen können, erklärte Pornchai Kuntee, stellvertretender Beauftragter der Einwanderungsbehörde, gegenüber der Presse.

Die Behörden verlängerten am Montag ebenfalls die Notstandsverordnung bis Ende Oktober.