Thailand verfügt über ausreichend Krankenhausbetten

Foto: The Nation

BANGKOK: Das thailändische Gesundheitssystem ist in der Lage, täglich bis zu 50.000 Covid-19-Patienten zu behandeln, was deutlich mehr ist als die Schätzung des Ministeriums für Seuchenkontrolle (DDC), die von 30.000 täglichen Infektionen im schlimmsten Fall ausgeht, wenn sich die hochansteckende Covid-19-Variante Omikron weiter im Land ausbreitet.

Zuvor gingen Schätzungen des Gesundheitsministeriums davon aus, dass die Zahl der Covid-19-Fälle nach den Neujahrsfeiertagen zwischen 10.000 und 30.000 pro Tag steigen würde, wenn die Menschen nach ihrem Heimatbesuch in den Provinzen an ihren Arbeitsplatz in den Großstädten des Landes zurückkehren.

Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagmorgen, dass in den letzten 24 Stunden 5.775 neue Covid-19-Patienten verzeichnet wurden, während 11 Menschen gestorben sind.

„Die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Bangkok und in den umliegenden Provinzen, wo wir einen Anstieg der Omikron-Fälle erwarten, können bis zu 8.000 Covid-19-Patienten pro Tag behandeln“, sagte Dr. Somsak Ankasil, Leiter des Department of Medical Services, der Presse.

„In Bangkok stehen bis zu 11.000 Betten für Patienten mit schweren Symptomen, 6.000 Betten für Patienten der Stufe 2 und 5.000 Betten für Patienten der Stufe 3 zur Verfügung“, führte Dr. Somsak fort.

Er sagte auch, dass das Department of Medical Services die Gesundheitsämter in jeder Provinz angewiesen habe, Quarantänemöglichkeiten für Patienten ohne Symptome einzurichten, die die größte Gruppe unter den Omikron-Infektionen darstellen, sowohl zu Hause in Heimisolation als auch in kommunalen Quarantänezentren. .

„Aus den Statistiken der Omikron-Fälle in Thailand geht hervor, dass 48 Prozent der Patienten keine Symptome zeigen, während 41 Prozent leichte Symptome haben“, so Dr. Somsak. „Diese Patienten können in Quarantänezentren behandelt werden und benötigen keine Krankenhausbetten“, fügte er hinzu.

„Wenn Sie einen Selbsttest mit einem Antigen-Schnelltest durchführen und das Ergebnis positiv ausfällt, wenden Sie sich bitte an die Hotline 1330 des National Health Security Office. Die Beamten werden dann Ihre Symptome untersuchen und Sie anschließend in eine geeignete Behandlung schicken“, informierte Dr. Somsak. „Wenn Sie jedoch schwere Covid-19-Symptome aufweisen, wenden Sie sich an die Hotline 1669 für einen Notfalldienst.“