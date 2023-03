Von: Björn Jahner | 07.03.23

BANGKOK: Thailand intensiviert seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China durch die Unterzeichnung eines Mini-Freihandelsabkommens (Mini-FTA) mit der Küstenstadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong.

Es handelt sich um das siebte Mini-FTA zwischen Thailand und seinen ausländischen Partnern, darunter die chinesische Insel Hainan und die Provinz Gansu, Kofu in Japan, Telangana in Indien sowie Busan und Gyeonggi in Südkorea.

Im Rahmen des Abkommens werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Förderung des Informationsaustauschs, die Förderung von Geschäftsbeziehungen, die Ernennung von Handelsvertretern und die Erweiterung von Investitionsmöglichkeiten.

„Die Handelsbeziehungen zwischen China und Thailand sind in den letzten Jahren im Rahmen von Mechanismen wie der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft und Mini-FTAs zwischen Thailand und chinesischen Provinzen wie Hainan und Gansu enger geworden“, sagte der stellvertretende thailändische Ministerpräsident Jurin Laksanawisit, der auch Handelsminister ist.

„China ist ein wichtiger Markt für Thailand. Es ist auch ein wichtiger Handelspartner“, betonte Vizepremier Jurin. Aufgrund der erfolgreichen Handelsbeziehungen hat sich Thailand für dieses Jahr ein Ziel für das Exportwachstum in China gesetzt, einschließlich des Ziels, die thailändischen Exporte nach Shenzhen um 5 Prozent zu steigern, erläuterte er.

Statistiken des China Council for the Promotion of International Trade Shenzhen Municipal Committee (CCPIT Shenzhen) zeigen, dass die Gesamtexporte aus Thailand nach China im vergangenen Jahr 102 Milliarden Yuan (14,82 Milliarden Dollar) erreichten, was einem Anstieg von 18,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

„Elektronische Geräte und medizinische Apparate aus Shenzhen sowie Schmuck und landwirtschaftliche Produkte aus Thailand sind willkommen und kommen den Menschen in beiden Ländern zugute“, betonte Gu Dongzhong, Direktor des CCPIT Shenzhen.

Er sagte, die Mini-FTAs würden beiden Seiten mehr Möglichkeiten bieten und die Handelsbeziehungen zwischen Shenzhen und Thailand weiter vertiefen.

Nach Angaben des thailändischen Handelsministeriums war China im Jahr 2022 mit einem bilateralen Handelswert von 3,69 Billionen Baht (107 Mrd. USD) der größte Handelspartner Thailands, was etwa 18 Prozent des gesamten thailändischen Außenhandelsvolumens ausmachte.