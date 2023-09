BANGKOK: Am Montag (11. September 2023) fand im Parlamentsgebäude in Bangkok eine bedeutsame Geste der internationalen Solidarität statt. Der thailändische Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara sowie sein Stellvertreter, Außenminister Jakkapong Sangmanee, empfingen den marokkanischen Botschafter in Thailand, Abderrahim Rahhaly und überreichten ihm eine großzügige Spende im Wert von zwei Millionen Baht zur Unterstützung der Erdbebenopfer in Marokko.

Das verheerende Erdbeben der Stärke 6,8 hatte tragische Folgen: Mindestens 2.012 Menschen verloren ihr Leben, während 2.059 weitere verletzt wurden, von denen sich 1.404 in einem kritischen Gesundheitszustand befinden. Das marokkanische Innenministerium berichtete, dass zahlreiche Gebäude in Dörfern und Städten im Atlasgebirge bis hin nach Marrakesch erhebliche Schäden erlitten haben.

Laut dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und seinen umliegenden Gebieten von dieser Katastrophe betroffen.

Die großzügige Spende seitens der thailändischen Regierung unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung in Zeiten von Not und zeigt das Engagement Thailands, den Menschen in Marokko in dieser schweren Zeit beizustehen.