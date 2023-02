Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.23

Immer nur lächeln, immer vergnügt. Sabai sabai, alles bestens! Heitere Menschen, angenehme Temperaturen. Traumstrände, Tempel, Streetfood, Party, Nachtleben. All das gehört zum Mythos Thailand, all das gibt es auch im wahren Leben.

Silvester 2007: Mit dem Blick auf Bangkoks Skyline fasst der Journalist Bernd Linnhoff spontan den Entschluss, in Thailand zu leben. Neun Monate später landet er auf Bangkoks Flughafen Suvarna­bhumi und fragt sich: Was wird bleiben vom Urlaubsparadies? Was von der Warmherzigkeit der Menschen? Im besten Fall erhofft er Intensität, eine zusätzliche Dimension Leben. Die bekommt er auch, wenngleich anders als erwartet. Denn in Thailand ist nichts, wie es scheint.

In 31 Nahaufnahmen schildert der Autor seine schönsten, wichtigsten und amüsantesten Erlebnisse aus 14 Jahren Leben im Königreich. Es geht um Thailands Ess-Klasse, die Fußball-Community der German All Stars, die Männer in Bangkoks Nächten, die Frauen auch, Weihnachten in der Stadt der Engel, eine Schlankheitskur auf dem Motorrad und das Abenteuer Auswandern. Es geht um Geister und den Zusammenprall zweier Kulturen in seiner Ehe.

Thailand unter der Haut von Bernd Linnhoff (ISBN 978-3-985-95528-2) ist im November 2022 im Oliver Wurm Medienverlag erschienen und im Onlineshop und Medienhaus DER FARANG für 490 Baht zzgl. Versandkosten erhältlich.