Thailand unter den besten LÃ¤ndern der Welt

Von: Björn Jahner | 09.09.23

BANGKOK: Laut einem Ranking des „US News & World Report“ wurde Thailand auf Platz 29 von 87 „besten Ländern der Welt“ für das Jahr 2023 eingestuft.

Im vergangenen Jahr belegte das Königreich Platz 28 unter 85 untersuchten Ländern. Die Rangliste misst die globale Leistung der Länder anhand einer Reihe von Kriterien.

Die Schweiz ist das beste Land der Welt für 2023, gefolgt von Kanada, Schweden, Australien, den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden, so das in Washington DC ansässige digitale Medienunternehmen.

Unter den ASEAN-Ländern liegt Singapur auf Platz 16, Malaysia auf Platz 38, Indonesien auf Platz 41, die Philippinen auf Platz 43, Vietnam auf Platz 44, Kambodscha auf Platz 64 und Myanmar auf Platz 80.

Der Iran ist das Schlusslicht der diesjährigen Liste. Die untersten 10 Plätze werden komplettiert durch: Belarus (Platz 86), Libanon, Kasachstan, Usbekistan, Serbien, Honduras, Myanmar, Algerien und Kamerun (Platz 78).

Dem Ranking zufolge haben ein umfangreicher Landwirtschaftssektor und eine wettbewerbsfähige Fertigungsindustrie dafür gesorgt, dass Thailand weiterhin stark ist und mit niedrigen Armuts- und Arbeitslosenquoten wächst.

„Das Land ist der weltweit größte Exporteur von Reis und führend in den Bereichen Textilien, Zinn und Elektronik. Westliche Bildung und Technologie sind in eine fromme buddhistische Gesellschaft eingeflossen“, hieß es in dem Ranking.

Es wurde auch berichtet, dass Thailand eines der meistbesuchten Länder der Welt ist, obwohl der Tourismus nur 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht.

„Buddha-Figuren sind im ‚Land des Lächelns‘ allgegenwärtig, wo geschäftige, moderne Städte neben antiken Ruinen, glitzernden Stränden und vergoldeten Tempeln stehen. Das Land ist die Heimat der berühmten Thai-Massage und der Küche, die dafür bekannt ist, dass sie süße, saure, salzige, bittere und scharfe Geschmacksrichtungen in Einklang bringt“, so der „US News & World Report“.

Laut „US News & World Report“ versucht die Rangliste der besten Länder, die nun schon zum achten Mal erscheint, den Wert eines Landes jenseits harter Metriken zu untersuchen.

Es wurde eine Reihe von 73 Länderattributen ermittelt – Begriffe, die zur Beschreibung eines Landes verwendet werden können und die auch für den Erfolg einer modernen Nation relevant sind.

Die verschiedenen Attribute und Nationen wurden in einer Umfrage vorgestellt, an der sich zwischen März und Juni mehr als 17.000 Menschen aus der ganzen Welt beteiligten. Die Teilnehmer bewerteten, ob sie ein Attribut mit einer Nation assoziierten.

Die Länder wurden anhand von 73 Attributen in eine Rangliste aufgenommen, die auf einer Sammlung individueller Umfrageantworten basiert. Die Attribute wurden in 10 thematische Unterkategorien eingeteilt: Abenteuer, Agilität, kultureller Einfluss, Unternehmertum, Erbe, Aufsteiger, Offen für Unternehmen, Macht, Lebensqualität und sozialer Zweck.

„US News & World Report“ veröffentlicht Nachrichten, Verbrauchertipps, Rankings und Analysen.