BANGKOK: Die Regierungschefs Thailands und Japans kündigten am Montag ein neues Verteidigungsabkommen sowie Pläne zum Ausbau ihrer Wirtschaftsbeziehungen an, als der japanische Premierminister Fumio Kishida die letzte Etappe seiner Drei-Nationen-Reise durch Südostasien abschloss.

Das Abkommen soll den Transfer von Verteidigungsgütern und -technologien von Japan nach Thailand erleichtern. Das Königreich verfügt über eine der größten und am besten ausgerüsteten Armeen der Region und unterhält langjährige Beziehungen zum US-Militär. Weitere Einzelheiten des Abkommens wurden nicht bekanntgegeben.

„Dies wird zur Verbesserung der nationalen Verteidigung und zur Unterstützung der Investitionen aus Japan in diesem Bereich beitragen, was ein wichtiges Ziel für Thailand ist“, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem japanischen Amtskollegen.

Premierminister Prayut informierte, dass er mit Japan, dem größten Investor Thailands, Verbesserungen in den Lieferketten und den Entwurf einer fünfjährigen Wirtschaftspartnerschaft besprochen hat.

Südostasien ist seit Jahrzehnten eine wichtige Region für Japan, in der einige der größten japanischen Unternehmen angesiedelt sind, von der Infrastruktur über den Maschinenbau und Industriezonen bis hin zur Herstellung von Fahrzeugen und Elektronik.

Die Region bleibt ein Schlachtfeld zwischen den Vereinigten Staaten, Japans engem Verbündeten, und dem Rivalen China, dem größten Handelspartner Südostasiens. Während seiner dreitägigen Reise besuchte der japanische Premierminister auch Vietnam und Indonesien, wo japanische Unternehmen ebenfalls stark vertreten sind.

Als Vorsitzender des einzigen asiatischen Mitglieds der Group of Seven (G7) erörterte Japans Premierminister Kishida während seiner Reise nach Südostasien den Einmarsch Russlands in der Ukraine, wo sich nur ein Land – Singapur – den Sanktionen gegen Moskau angeschlossen hat. Russland bezeichnet seinen Einmarsch in der Ukraine als „Sondereinsatz“.

Neun südostasiatische Länder unterstützten jedoch im März eine Resolution der Vereinten Nationen (UN), in der die Invasion verurteilt wurde, und Japans Premierminister Kishida dankte seinem thailändischen Amtskollegen für die Unterstützung des Königreichs.

„Ich stimmte mit Premierminister Prayut darin überein, dass in keiner Region die Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität oder einseitige Änderungen des Status quo mit Gewalt toleriert werden sollten“, teilte er der Presse mit.

Noriyuki Shikata, Japans Kabinettssekretär für öffentliche Angelegenheiten, erklärte am Montag gegenüber Reportern, dass Tokio ein Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Yen (13 Milliarden Baht) gewähren werde, um Thailands Bemühungen zur Covid-19-Eindämmung zu unterstützen.