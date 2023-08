Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands scheidender stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwan und der chinesische Vizeminister für öffentliche Sicherheit Xu Ganlu haben sich auf eine engere Zusammenarbeit in mehreren Bereichen geeinigt, darunter auch die Bekämpfung von kriminellen Callcenter-Banden.

Xu, der auch Chef der chinesischen Einwanderungsbehörde ist, traf sich mit Prawit am Dienstagmorgen (8. August 2023) im Command 1 Building des Government House in Bangkok.

Xu war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Teilnahme an der 26. Tagung der Generaldirektoren der Einwanderungsbehörden und der Leiter der Konsularabteilungen der Außenministerien der ASEAN-Staaten. Das Treffen begann am Montag (7. August 2023) in Phuket und wird bis Freitag (11. August 2023) andauern.

Xu und Prawit diskutierten etwa eine Stunde lang über verschiedene Themen, darunter auch die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Verbrecherbanden, insbesondere von Call-Center-Banden.

So betrügen diese chinesischen Call-Center-Banden nicht nur ihre eigenen Landsleute in der Volksrepublik, sondern heuern auch Thailänder an, die wiederum ihre Landsleute betrügen.

Prawit sagte Xu während des Treffens, dass die thailändische Regierung das Problem der Call-Center-Banden sehr ernst nehme, und Xu sicherte seine Unterstützung bei der Bekämpfung der Banden zu.

Prawit bekräftigte gegenüber Xu, dass die lange Geschichte der thailändisch-chinesischen Beziehungen von allen Regierungen in Thailands wichtiger Außenpolitik stets berücksichtigt werde und beide Länder das Potenzial hätten ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen, insbesondere in Sicherheitsfragen, zu verstärken.

Xu dankte Prawit für den herzlichen Empfang und brachte seine Bewunderung für Prawits Rolle bei der Förderung engerer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zum Ausdruck.

Er führte fort, dass er mit Prawit übereingekommen sei, die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und bei der Durchsetzung von Gesetzen gegen transnationale Kriminelle zu verstärken.

Xu kündigte an, dass China auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in Einwanderungsangelegenheiten ausbauen werde.

Während des Treffens schlug Xu auch vor, dass die beiden Länder ihre Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und der Strafverfolgung zwischen den Ländern des Mekong- und Lanchang-Beckens verstärken.

Prawit drückte Xu auch sein Beileid für die jüngsten Überschwemmungen in Peking und in der Provinz Hebei aus und zeigte sich zuversichtlich, dass die chinesische Regierung die Sorgen der Menschen bald lindern und die Gebiete wieder instand setzen werde.