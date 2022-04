Thailand umwirbt junge indische Touristen

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) will indische Touristen der „neuen Generation“ unter 25 Jahren für einen Aufenthalt in Thailand umwerben, nachdem das Kabinett am 1. März 2022 eine Reiseblase mit Indien genehmigt hat. Mit der Maßnahme soll das Ausbleiben der chinesischen Touristen kompensiert werden, die vor der Pandemie die größte ausländische Touristengruppe im Königreich waren und dem Land hohe Einnahmen bescherten.

„Der indische Markt wuchs vor dem Covid-19-Ausbruch schnell. Im Jahr 2019 besuchten 19,95 Millionen indische Reisende Thailand, gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 24,8 Prozent. Sie bescherten dem Land touristische Einnahmen von 86,37 Milliarden Baht“, teilte Thanes Phetsuwan, stellvertretender TAT-Marketingleiter für Asien und den Südpazifik, am Freitag der Presse mit.

Unterdessen besuchten 2019 rund 160.000 Thais Indien.

Das TAT erwartet, dass sich mindestens 12 thailändische und indische Fluggesellschaften dem „Travel Bubble“-Programm anschließen werden.

„Wir erwarten auch, dass die Sitzauslastung bei Flügen von Indien nach Thailand im Durchschnitt bei etwa 70 Prozent liegen wird, was einen erheblichen Ausgleich für die fehlenden Einnahmen durch chinesische Touristen darstellen wird“, so Khun Thanes.

Er fügte hinzu, dass die TAT-Kampagne auf junge indische Touristen abzielt, die gerne in den asiatisch-pazifischen Raum reisen.

„Diese Gruppe besteht aus etwa 600 Millionen Menschen oder 42 Prozent der indischen Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden. Sie ist zudem größer als die Gruppe der Chinesen unter 25 Jahren, die etwa 400 Millionen Menschen umfasst“, erläuterte Khun Thanes. Die anvisierte Touristengruppe sei laut Khun Thanes auch sehr ausgabefreudig, insbesondere junge indische Hochzeitstouristen.

Letzten Monat trafen sich thailändische und indische Reiseveranstalter auf dem Kongress „Hotel Meet Local Agent (India & South Asia Market)“ in Bangkok, der von der TAT und der Association of Thai Travel Agents (ATTA) anlässlich der „Travel Bubble“-Regelung ausgerichtet wurde. An der Veranstaltung nahmen 35 Reisebüros, 60 Hotels und 10 Betreiber von Touristenattraktionen teil.

„Mit gezielten Marketingkampagnen im Rahmen der thailändisch-indischen Reiseblase schätzt die TAT, dass dieses Jahr bis zu 500.000 indische Touristen Thailand besuchen und Einnahmen von 24 Milliarden Baht generieren werden“, erklärte Thanes. „Es wird erwartet, dass die Ausgaben pro Person durchschnittlich 70.000 Baht bei einer achttägigen Reise betragen werden.“