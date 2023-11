Thailand überarbeitet das Cannabisgesetz

Von: Björn Jahner | 16.11.23

BANGKOK: Die Regierung will die wachsende Cannabisindustrie des Landes unter strengere Kontrolle bringen. Ein überarbeiteter Gesetzesentwurf zielt darauf ab, den Missbrauch der Pflanze einzudämmen, nachdem zuvor die Einschränkung des Freizeitkonsums angekündigt wurde.

Der neue Entwurf des Cannabisgesetzes, der vor den Wahlen im Mai 2023 nicht die parlamentarischen Hürden nehmen konnte, wurde umfassend überarbeitet. Gesundheitsminister Cholnan Srikaew erklärte, dass die Überarbeitungen notwendig waren, um Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeitsgefahr durch Cannabis zu berücksichtigen. „Bei der Abwägung zwischen wirtschaftlichem und gesundheitlichem Nutzen steht für uns die Gesundheit an erster Stelle“, betonte er.

Obwohl nicht klar ist, ob die Regierung ein vollständiges Verbot des Freizeitkonsums von Cannabis erwägt, werden die Tausende von Unternehmen, die seit der Entkriminalisierung des Cannabissektors entstanden sind, auf Klarheit über ihre Zukunft warten.

Die Überarbeitungen beinhalten strengere Maßnahmen zur Schließung von Schlupflöchern sowie neue Protokolle für den Anbau und strafrechtliche Sanktionen. Der überarbeitete Gesetzesentwurf wird voraussichtlich im Dezember dieses Jahres dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt.

Die Neufassung des Gesetzes erfolgt im Anschluss an das Wahlversprechen von Premierminister Srettha Thavisin, die Verwendung von Marihuana auf medizinische Zwecke zu beschränken. Die Entkriminalisierung von Cannabis im letzten Jahr führte zu einem Regulierungsvakuum, das die Eröffnung von schätzungsweise 6.000 Cannabis-Shops im ganzen Land ermöglichte, die eine Vielzahl von Cannabisprodukten anbieten.

Die Pheu-Thai-Partei, die vor den Wahlen eine harte Antidrogenkampagne führte, steht jetzt jedoch in einer Koalition mit der Bhumjaithai-Partei unter der Führung von Anutin Charnvirakul, die sich in der vorherigen Regierung für die Entkriminalisierung von Cannabis einsetzte, weshalb abzuwarten bleibt, in wie fern der Freizeitkonsum tatsächlich eingeschränkt wird.

Der Gesetzesentwurf wird weiteren Überprüfungen unterzogen, und die Regierung plant, das Feedback der Interessengruppen zu berücksichtigen, bevor der endgültige Text im nächsten Monat veröffentlicht wird, so der Gesundheitsminister.