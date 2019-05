Thailand Superseries in Buriram

BURIRAM: Der zweite Lauf der Thailand Super Series mit unterschiedlichen Klassen wird vom 7. bis 9. Juni auf dem Chang International Circuit in Buriram ausgetragen.

Beim ersten Lauf auf dem Sepang International Circuit in Malaysia hatte der thailändische Rennfahrer Sandy Stuvik mit seinem Partner Shaun Thong aus Hongkong auf Audi RB GT3 für den Rennstall B-Quick Racing einmal den zweiten Platz und im zweiten Rennen den dritten Platz belegt. Die weiteren Termine der Superserie: 28. August bis 1. September, Bangsaen Street Circuit, 27. bis 29. September, Bira International Circuit in Pattaya, 25. bis 27. Oktober, Chang International Circuit in Buriram.