Foto: The Nation

BANGKOK/NEW YORK: Auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmten Thailand und 140 weitere Mitglieder für eine sofortige Beendigung des Krieges in der Ukraine, Stunden bevor die Kämpfe in ihr zweites Jahr gingen.

Die Resolution wurde jedoch von sieben Ländern abgelehnt, nämlich Belarus, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russland und Syrien.

Unterdessen enthielten sich 32 Staaten der Stimme, darunter China, Indien, Südafrika, Sri Lanka, Pakistan, Vietnam und Laos.

Die 141 Staaten, die sich für eine sofortige Beendigung des Krieges aussprachen, hatten zuvor die Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine durch die UN-Generalversammlung unterstützt.

Obwohl die Abstimmung am Donnerstag (23. Februar 2023) rechtlich nicht bindend ist, ist sie politisch von großer Bedeutung. In der Resolution werden alle Konfliktparteien aufgefordert, Strategien zur Erreichung des Friedens zu finden. Russland müsse „unverzüglich, vollständig und bedingungslos alle seine militärischen Kräfte aus dem Gebiet abziehen“, heißt es in der Resolution, und es wird eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten gefordert.

In der Resolution wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, wie der Frieden erreicht werden kann, doch werden die Mitglieder und internationalen Organisationen aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um gegen Kriegsverbrechen vorzugehen.

In der Resolution bekräftigte die Versammlung außerdem ihr Engagement für die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität der Ukraine, die sich auch auf ihre Hoheitsgewässer erstreckt.

Sie betonte auch die Notwendigkeit, die Rechenschaftspflicht für die schwersten Verbrechen nach dem Völkerrecht, die in der Ukraine begangen wurden, durch unabhängige Ermittlungen und Strafverfolgung sicherzustellen, um allen Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und zukünftige Verbrechen zu verhindern.