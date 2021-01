Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha während seines Besuches in Pattaya am 30. Dezember 2020. Foto: epa/Royal Thai Government

BANGKOK: In der Hauptstadt und 28 Provinzen, die zu „Roten Zone" erklärt wurden, werden Reisen und Geschäfte stark eingeschränkt, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Arbeitnehmer werden gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten, die Geschäftszeiten werden angepasst, große Versammlungen werden verboten und von Reisen zwischen den Provinzen wird abgeraten. Obwohl noch keine Ausgangssperre erlassen wurde, könnten weitere Maßnahmen verhängt werden, wenn sich die Situation in den kommenden Tagen und Wochen nicht verbessert. „Es könnte einen Lockdown geben, aber wir werden es nicht Lockdown nennen", sagte der Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, Taweesin Wisanuyothin.

Die erste Runde der Restriktionen in den „Roten Zonen“ wird einen Monat andauern und wahrscheinlich am Montag in Kraft treten, vorbehaltlich der formellen Genehmigung durch Premierminister Prayut Chan-o-cha. Laut Regierungssprecher Anucha Burapachaisri ist Prayut besorgt, dass einige Menschen nicht mit den Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kooperieren, was zu weiteren Infektionen führt. Der General hat Menschen aufgefordert, Masken zu tragen, soziale Distanz zu wahren, sich beim Betreten von Einkaufszentren und Gebäuden über die „Thai Chana“- Such-App zu registrieren und den Aufenthalt in überfüllten Gebieten zu vermeiden.

Zu den weiteren Einschränkungen zählen neue Schlusszeiten für Einkaufszentren und Kaufhäuser landesweit: Sie müssen ab Montag, 4. Januar, um 21 Uhr die Türen schließen.