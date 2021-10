Thailand steht ein langes Wochenende bevor

Von: Björn Jahner | 19.10.21

Inlandstouristen am Strand von Pattaya. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Mit dem Ende der budhistischen Fastenzeit – Ok Phansa – am Donnerstag, 21. Oktober und dem Chulalongkorn-Tag am Samstag, 23. Oktober steht Thailand ein langes Wochenende bevor, da der 21. Oktober (Donnerstag) zudem als Ersatzfeiertag für Zentral-Thailand und der 22. Oktober (Freitag) als Ersatzfeiertag für den Chulalongkorn-Tag erklärt wurden.



Alle Behörden und Staatsbetriebe sind in diesem Zeitraum (21.–23. Oktober) geschlossen – einschließlich den Immigration-Büros. In Touristengebieten wie Pattaya oder Hua Hin muss zudem mit erhöhtem Besucher- und Verkehrsaufkommen gerechnet werden.