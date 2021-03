Thailand startet Gebietsquarantäne für ausländische Touristen

Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn hat nach einem Treffen mit Vertretern des Gesundheitsministeriums und von 216 Tourismusunternehmen einen „Gebietsquarantäne"-Plan vorgestellt, um Thailand ab dem nächsten Monat für ausländische Touristen zu öffnen.

Die Gebietsquarantäne wird in fünf Provinzen eingeführt, die bei ausländischen Touristen beliebt sind:

Chiang Mai, Phuket, Krabi, Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan) und Chonburi (Pattaya).

Der Zeitplan sieht vor, dass Touristen in den ersten drei Tagen in ihren Zimmern unter Quarantäne gestellt werden und dann in ihrem Hotel auf Covid-19 getestet werden. Wenn der Test negativ ausfällt, haben sie bis zum Ende ihrer 14-tägigen Quarantäne Zutritt, das gesamte Hotel zu erkunden. Nach 14 Tagen werden sie erneut getestet. Wenn keine Infektion festgestellt wird, dürfen sie frei durch das Quarantänegebiet reisen.

Der Plan soll über 29 Reisebüros abgewickelt werden, die von der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) überwacht werden.