Thailand soll regionales Sportzentrum werden

Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.19

BANGKOK: Der Gouverneur der staatlichen Sportbehörde (SAT), Kongsak Yochmanee, will die sportliche Infrastruktur des Landes auf internationale Standards und Thailand zu einem regionalen Sportzentrum ausbauen.

Er plant landesweit zwölf Projekte. Eines davon, der Smart National Sports Park, soll am jetzigen Sportkomplex Hua Mark in Bangkok entstehen, das derzeit als Trainingsanlage für bis zu 20 Sportarten dient. Laut dem 46-jährigen Gouverneur sind im Sportzentrum u.a. eine Sportschule sowie Plätze für E-Sport, Musik und Kunst geplant, um Jugendliche und ganze Familien für Freizeitaktivitäten zu gewinnen.

Weitere Projekte umfassen ein Krankenhaus, eine Rechtsabteilung, Sport Big Data, Sporttourismus, Sport City, Sport-Unterhaltung, Sport für Behinderte sowie traditionelle Thai-Sportarten. Kongsak will weiter die wichtigsten Stadien in Thailand renovieren, so das Rajamangala Nationalstadion in Bangkok und die Stadien in Nakhon Ratchasima und Songkhla.

Pleumjit Thinkaow, Kapitänin der thailändischen Frauen-Volleyballmannschaft, sagte: „In vielen Bereichen, darunter Trainingsgeräte, Ärzte und Psychologie, sind wir anderen Ländern unterlegen. Wir brauchen mehr Sportwissenschaft, weil sie für die Stärkung der Spieler unerlässlich ist."