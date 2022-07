Thailand soll Hanfdrehscheibe werden

Von: Björn Jahner | 11.07.22

BANGKOK: Die Regierung will Thailand in den nächsten fünf Jahren zu einem regionalen Zentrum für die Herstellung von Hanfprodukten entwickeln. Mit der Maßnahme sollen Einkommen in Höhe von mindestens 2

5 Milliarden Baht erzielt werden, teilte Industrieminister Suriya Jungrungreangkit am Sonntag der Presse mit. Der Plan sieht vor, den Wert des in Thailand angebauten und geernteten Hanfs um mindestens 20.000 Baht pro Rai zu erhöhen, erklärte er.

Der Schritt wird auch zu mehr Arbeitsplätzen in der gesamten Versorgungskette der Industrie führen, so der Minister. Der Plan steht im Einklang mit dem globalen Wachstum der Hanfindustrie, das durch die Lockerung der gesetzlichen Beschränkungen der Pflanze in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, der EU, China, Japan und Südkorea für kommerzielle Zwecke vorangetrieben wurde-

Im Jahr 2020 habe der Wert der globalen Hanfindustrie 142 Milliarden Baht betragen, mit einem Wachstum von 22,4 Prozent in diesem Jahr, sagte er und fügte hinzu, dass der Wert bis 2027 voraussichtlich 558 Milliarden Baht pro Jahr erreichen werde.

Das Ministerium habe das Office of Industrial Economics (OIE) mit der Ausarbeitung eines Plans zur Förderung von Hanf als neuester Nutzpflanze des Landes beauftragt, sagte er.

Der Entwicklungsplan für die Hanfindustrie stehe auch im Einklang mit der Politik der Regierung für eine biologisch-zirkuläre und grüne Wirtschaft, betonte er.

OIE-Direktor Thongchai Chawalitpichet wies darauf hin, dass der Plan für die Hanfindustrie derzeit aus vier Hauptmaßnahmen besteht.

Die erste Maßnahme befasst sich mit der Förderung von Forschung und Entwicklung, die für die Entwicklung von Prototypen, den Aufbau eines Industrienetzwerks und den Schutz des geistigen Eigentums erforderlich ist.

Bei der zweiten Maßnahme geht es vor allem um die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMUs) bei der Erweiterung und Modernisierung ihrer Produkte und um die Sicherstellung, dass ihre Erzeugnisse internationalen Standards entsprechen.

Die dritte Maßnahme befasst sich mit der Marketingförderung für lokal hergestellte Produkte in Verbindung mit der Logistik im Sektor der Hanfproduktherstellung.

Die letzte Maßnahme befasst sich mit der Optimierung von Gesetzen und Vorschriften, mit denen die Zertifizierung von Hanfprodukten vereinfacht werden soll.

Das Centre for Hemp Excellence sei nun bereit, die technische und finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des regionalen Hanf-Drehscheibenplans zu verwalten, informierte Khun Thongchai.

„Hanf ist in vielen Ländern zu einer wichtigen Pflanze geworden, da alle Teile der Pflanze zu verschiedenen Produkten mit hohem Handelswert verarbeitet werden können“, verdeutlichte er.

Mehr als 50.000 Arten von Hanfprodukten stehen inzwischen weltweit zum Verkauf, darunter medizinische Produkte, Lebensmittel, Getränke, Tierfutter, Kosmetika, Textilien, Baumaterialien und Materialien, die in bestimmten Industriezweigen wie der Auto-, Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet werden, so Khun Thongchai.

In der Vergangenheit wurde Hanf hauptsächlich zu Stoffen und Papier verarbeitet, fügte der Minister hinzu.