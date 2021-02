Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.21

BANGKOK: Der japanische Autobauer Nissan will Thailand zu einer Drehscheibe für Elektrofahrzeuge (EV) für den weltweiten Export machen.

Nissan setzt eine neue Technologie ein, die es ermöglicht, EVs zu betreiben, ohne sie aufzuladen - ein zentraler Teil seiner Strategie, Menschen zum Kauf von Elektrofahrzeugen zu ermutigen. Der in Yokohama ansässige Autohersteller will seine E-Power-Technologie nutzen, um den Absatz zu steigern. Diese Technologie verfügt über einen eingebauten Generator, der während des Fahrens Strom in der Batterie hält, so dass die Fahrer ihre Fahrzeuge nicht aufladen müssen.

In einer virtuellen Konferenz enthüllte Nissan ASEAN nicht die Höhe der Investitionen und teilte nur mit, dass es schrittweise ein Budget für den Plan bereitstellen wird. Das Unternehmen zitierte die jüngste Meinungsumfrage von Frost & Sullivan Co, die besagt, dass 66 Prozent von 3.000 befragten Personen in sechs ASEAN-Ländern, einschließlich Thailand, erwarten, dass EVs schließlich den Markt dominieren werden. „EV wird zu einer Mainstream-Technologie, die hilft, die Umwelt zu schützen", betonte Isao Sekiguchi, regionaler Vizepräsident von Nissan ASEAN. Er fügte hinzu, Thailand sei das erste Land in Südostasien, das Nissan dazu bewegt hat, in das EV-Geschäft zu investieren.