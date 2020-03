Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.20

BANGKOK: Innerhalb von fünf Jahren will die Regierung Thailand in ein Zentrum für Elektromobilität (EV) in Südostasien umwandeln.

Bis zum Jahr 2025 soll die Autobranche im Jahr 250.000 EV-Fahrzeuge, 3.000 EV-Busse und 53.000 EV-Motorräder herstellen. Der Masterplan sieht weiter ab 2030 jährlich 750.000 Elektrofahrzeuge oder 30 Prozent aller produzierten Autos vor. Das Board of Investment (BoI) soll allen Autobauern und Zulieferern Privilegien wie Steuer- und Einfuhrvergünstigungen gewähren, um die Umstellung auf Elektromobilität attraktiver zu machen. Finanzielle Unterstützung erhalten weiter Besitzer von Autos und Motorräder, die innerhalb von drei Jahren ein EV-Fahrzeug kaufen. So soll der Kauf eines EV-Motorrads mit 15.000 Baht subventioniert werden. Dafür stehen 750 Millionen Baht bereit.