BANGKOK: Das Arbeitsteam, das für die Beschaffung von alternativen Covid-19-Impfstoffen verantwortlich ist, wird weitere 35 Millionen Dosen Impfstoff bei 2 bis 3 unterschiedlichen Herstellern kaufen, kündigte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Mittwoch an.

Der General versprach, dass alle beschafften Impfstoffe zu den etwa 61 Millionen Dosen, die die Regierung bereits bestellt hat, bis Dezember dieses Jahres verteilt und verabreicht werden sollen. Zuvor hatte Prayut bereits mitgeteilt, dass sich Thailand 5 bis 10 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech sichern will.

61 Millionen Dosen von Sinovac und AstraZeneca sollen in den nächsten neun Monaten geliefert werden. Da aber die Wirksamkeit gegen den B117-Stamm begrenzt ist und sich die dritte Welle von Covid-19 im Land weiter ausbreitet, versucht Thailand, seinen Vorrat zu ergänzen, sowohl in der Menge als auch in der Vielfalt.

Während Thailand für sehr niedrige Covid-19-Infektionszahlen im Jahr 2020 gelobt wurde, wird die Regierung jetzt wegen der langsamen Einführung der Impfkampagne stark kritisiert, da bisher nur etwa 660.000 Menschen geimpft wurden.

Das staatliche Centre for Covid-19-Situation Administration (CCSA) meldete am Mittwoch 1.458 neue Covid-19-Infizierte und zwei Todesfälle, womit sich die Zahl der Covid-bedingten Todesfälle in Thailand auf 110 erhöht. Gestorben sind eine 56 Jahre alte Frau aus Bangkok und ein 32-jähriger Mann aus Nonthaburi. Von den 1.458 bestätigten Fällen kamen die meisten, nämlich 365, aus Bangkok, 134 aus Chiang Mai, 80 aus Chonburi und 69 aus Nonthaburi.

Von den 80 aus Chonburi gemeldeten Fällen entfielen 36 auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya, 19 auf die Stadt Chonburi, 8 auf Pan Thong, 6 auf Sri Racha, 3 auf Sattahip und jeweils 1 auf Ban Bueng und die Koh Si Chang.