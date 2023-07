Thailand: Sechstbestes Land für Expats

Von: Björn Jahner | 29.07.23

BANGKOK: Thailand hat sich bei einer internationalen Umfrage als das sechst angenehmste und am besten geeignete Land der Welt zum Arbeiten erwiesen, was das Vertrauen ausländischer Fachkräfte in das Potenzial Thailands widerspiegelt.

In der neuesten Ausgabe von „Expat Insider“, der jährlichen Umfrage von „InterNations“, einer Webseite für internationale Gemeinschaften von Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Unter 53 untersuchten Ländern weltweit wurde Thailand auf den sechsten Platz eingestuft und gilt somit als eines der attraktivsten Ziele für Expatriates.

Die Daten basieren auf den Erfahrungen von über 12.000 Expats aus 171 Ländern und Territorien. Diese Platzierung markiert eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als Thailand den achten Platz belegte, und sogar zum Jahr 2021, als es den zwölften Rang erreichte. Die drei Länder, die 2023 die Rangliste anführen, sind Mexiko, Spanien und Panama.

Der „Expat Insider 2023“-Bericht bewertete fünf Schlüsselbereiche: Lebensqualität, Eingewöhnungsprozess, Arbeitsumfeld, Lebenshaltungskosten sowie die Verfügbarkeit von Infrastrukturen wie internationalen Schulen, Qualität der Gesundheitsversorgung und digitale Infrastruktur.

Thailand hat sich in allen diesen Bereichen als äußerst attraktives Ziel für Expats erwiesen und seinen Ruf als begehrtes Land für Ausländer, die nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen, weiter gestärkt.