Thailand Schlusslicht im Covid-19-Erholungsindex

BANGKOK: Thailand ist im Covid-19 Recovery Index von Nikkei Asia mit einer Punktzahl von 22, gleichauf mit Vietnam, das Schlusslicht in einer Liste von über 120 Ländern.

Letztes Jahr war Thailand noch unter den Spitzenreitern, was die Bewältigung der Pandemie anbelangt, ist jetzt aber aufgrund der starken Zunahme der Infektionen seit April dieses Jahres, insbesondere bei der weit verbreiteten und ansteckenden Delta-Variante, zurückgefallen.

Der Nikkei Covid-19 Recovery Index bewertet mehr als 120 Länder und Regionen auf der ganzen Welt hinsichtlich des Infektionsmanagements, der Einführung von Impfstoffen und der sozialen Mobilität. Ein höherer Rang zeigt an, dass das Land oder die Region näher an der Genesung ist, mit einer geringen Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle, besseren Impfraten und weniger strengen sozialen Distanzierungsmaßnahmen.

An der Spitze des Index steht China mit einem Wert von 74, gefolgt von Neuseeland (69,5), Ungarn (69), Polen (68) und Katar (67). Die Vereinigten Staaten liegen mit 54 Punkten auf Platz 46, während Indien mit 51 Punkten Platz 57 einnimmt. Zu den Ländern am unteren Ende des Index gehören Malaysia (30), Indonesien (30), Irak (29), Ruanda (26,5), Bangladesch (26,0), Libyen (25), Thailand und Vietnam.

Nach Angaben des staatlichen Centre of Covid-19 Situation Administration (CCSA) werden in Thailand immer noch 212.926 Menschen in Krankenhäusern behandelt, darunter 4.999 schwere Fälle.