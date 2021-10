Thailand schließt größtes Feldkrankenhaus des Landes

Foto: National News Bureau Of Thailand

NONTHABURI: Für Optimismus sorgt die Bekanntgabe des Ministeriums für Öffentliche Gesundheit (MOPH), dass am Donnerstag mit „Busarakham“ das landesgrößte Feldkrankenhaus zur Behandlung von Covid-19-Fällen in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi geschlossen wurde, da die Zahl der täglichen Neuinfektionen stark zurückgegangen sei.

Nach Aussage des MOPH-Staatssekretärs Dr. Kiatiphum Wongrajit seien in dem Feldkrankenhaus seit seiner Eröffnung am 14. Mai dieses Jahres insgesamt 20.436 Covid-19-Patienten behandelt worden.



Gegenüber der Presse betonte er, dass es nur sieben Tage Zeit benötigt hätte, um „Thailands größtes und bestes Feldkrankenhaus“ einzurichten. Er führte fort, dass „Busarakham“ ursprünglich mit 1.000 Patientenbetten eröffnet, jedoch später – Dank der Unterstützung der Wirtschaft und privater Initiativen – auf 3.700 Betten vergrößert wurde.



Das Feldkrankenhaus habe laut Dr. Kiatiphum maßgeblich zur Entlastung der Krankenhäuser im Großraum Bangkok beigetragen, da durch die Einrichtung des temporären Corona-Spitals in den Intensivstationen dringend benötigte Patientenbetten zur Behandlung von Nicht-Covid-19-Fällen frei wurden.



Dr. Kiatiphum bedankte sich bei allen medizinischen Kräften für ihren unermüdlichen Einsatz, die sich an vorderster Front für die Behandlung der Covid-19-Patienten eingesetzt hatten. Sie seien zwischenzeitlich an ihren normalen Arbeitsplatz zurückgekehrt, sagte Dr. Kiatiphum und fügte hinzu, dass die medizinische Ausstattung von „Busarakham“ an bedürftige Krankenhäuser im ganzen Land verteilt werden soll.