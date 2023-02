Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand wird ein 20-köpfiges Urban Search and Rescue Team (USAR) in das Katastrophengebiet der schweren Erdbeben entsenden, die am Montag (6. Februar 2023) die Türkei und Syrien erschütterten.

Das Ministerium für Katastrophenschutz und -minderung teilte am Dienstag (7. Februar 2023) mit, dass 20 voll ausgerüstete Mitglieder von USAR Thailand in Bereitschaft sind und entsendet werden, sobald sie von den türkischen Behörden grünes Licht erhalten.

Die Mitglieder des USAR-Thailand-Teams sind ausgebildete Experten mit Erfahrung in Such- und Rettungseinsätzen bei Großkatastrophen auf nationaler und internationaler Ebene.

Ein Beben der Stärke 7,8 erschütterte am Montag um 4.17 Uhr Ortszeit (8.17 Uhr thailändischer Zeit) die Provinz Karamanmaras nahe der türkisch-syrischen Grenze, etwa 600 Kilometer östlich der türkischen Hauptstadt Ankara.

Das Beben in der Morgendämmerung brachte Gebäude zum Einsturz und breitete sich über Zypern und den Libanon entlang der Mittelmeerküste aus. Am frühen Nachmittag folgte ein weiteres starkes Erdbeben der Stärke 7,7 mit Schwerpunkt in der Provinz Gaziantep, dem industriellen Zentrum der Türkei.

Die Zahl der Todesopfer der beiden Beben hatte am Dienstag um 9 Uhr thailändischer Zeit die Zahl von 4.300 überschritten. Die türkischen Behörden meldeten 2.921 Todesopfer und Syrien 1.444, womit sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 4.365 erhöhte.

Die humanitäre Organisation der Vereinten Nationen teilte am Dienstag mit, dass 78 Nachbeben gemeldet wurden, während mehr als 1.150 Rettungskräfte mehr als 2.800 eingestürzte Gebäude nach Überlebenden durchkämmten. Es gab zunächst keine Berichte über verletzte oder getötete Thais bei den Erdbeben, die sich mehrere hundert Kilometer von den thailändischen Gemeinden in Istanbul und Ankara entfernt ereigneten.

Das thailändische Außenministerium teilte mit, dass die von der Katastrophe betroffenen Thais die Königlich Thailändische Botschaft in Ankara unter der Nummer +90 (533) 641.5698 und facebook.com/rteankara/ kontaktieren können, wenn sie Hilfe benötigen.