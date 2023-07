Thailand schafft neue Reiseerlebnisse

Von: Björn Jahner | 25.07.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadireck gab bekannt, dass der Auslandstourismus in Thailand deutlich angestiegen ist, insbesondere bei Besuchern aus Ostasien und Europa. Bis Ende Juli 2023 erwartet das Land voraussichtlich über 15 Millionen internationale Touristen, dank der Semesterferien in verschiedenen Regionen der Welt. Diese positive Entwicklung steht im Einklang mit Thailands Bestreben nach einem bedeutungsvollen Reiseerlebnis und der Hervorhebung von Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness auf der internationalen Reisebühne.

Khun Ratchada erklärte, dass die Kampagne „Amazing Thailand Health and Wellness: New Chapters, New Experience“ ein leuchtendes Beispiel dafür ist. Diese Initiative wurde von der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) ins Leben gerufen, um den wertvollen Gesundheits- und Wellnesstourismus zu fördern, indem die Produkte und Servicestandards beworben werden, nachdem sich Thailand als weltweit führendes nachhaltiges Wellness-Reiseziel etabliert hat. Die TAT rechnet damit, dass bis September 2023 insgesamt mehr als 20 Millionen Baht durch das Gesundheits- und Wellnessprogramm generiert werden.

Darüber hinaus hat die TAT einen Plan zur Förderung des verantwortungsvollen Tourismus entwickelt, der ein „neues Ökosystem“ in fünf Dimensionen umfasst: (1) Reisen mit Sorgfalt, (2) Faires Einkommen, (3) Förderung von Identität und Biodiversität, (4) Ausbau der Zusammenarbeit mit globalen Partnern und (5) digitale Inhalte. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass der Tourismussektor in Thailand nachhaltiger und respektvoller gegenüber der Umwelt und den lokalen Gemeinschaften wird.