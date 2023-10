Thailand richtet den FIFA-Kongress 2024 aus

Von: Björn Jahner | 06.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hat Thailand als Gastgeberland für den FIFA-Kongress 2024 ausgewählt, der am 17. Mai nächsten Jahres in Bangkok stattfinden wird. Der Kongress wird der erste FIFA-Kongress in den ASEAN-Staaten sein.

Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, Präsident des Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) oder TCEB, teilte mit, dass Thailand von der FIFA ausgewählt wurde, die 74. Jahreshauptversammlung oder den FIFA-Kongress 2024 auszurichten, der für den 17. Mai 2024 im Queen Sirikit National Convention Center oder QSNCC geplant ist.

Dieser Kongress wird jährlich abgehalten. Die wichtige Sitzung während des Treffens ist die Gelegenheit für FIFA-Mitglieder aus 211 Verbänden weltweit, sich für die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft zu nominieren und Kandidaten für das Amt des FIFA-Präsidenten vorzuschlagen.

An diesem Kongress werden mehr als tausend Delegierte aus der ganzen Welt teilnehmen. Außerdem wird das Gastgeberland für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2027 ausgewählt.

Die Ausrichtung des FIFA-Kongresses 2024 ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem TCEB und dem Thailändischen Fußballverband unter der Schirmherrschaft Seiner Majestät des Königs und mit Unterstützung des Ministeriums für Tourismus und Sport, die sich im Rahmen der Initiative „Ein Ministerium – ein Kongress“ um die Ausrichtung des Kongresses beworben haben. Schließlich hat die FIFA in einem Bestätigungsschreiben Thailand offiziell als Gastgeberland benannt.

Der FIFA-Kongress 2024 wird Vertrauen schaffen und den Ruf Thailands als Gastgeber einer globalen Veranstaltung stärken, was den Zielen der Regierung entspricht. Außerdem ebnet es Thailand den Weg, sich durch die Zusammenarbeit mit anderen ASEAN-Ländern als potenzieller Gastgeber für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zu präsentieren. Denn eine der Voraussetzungen der FIFA für die Ausrichtung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ist die vorherige Ausrichtung des FIFA-Kongresses.

Dieses Treffen wird Thailand Einnahmen verschaffen und die Wirtschaft um etwa 38,31 Millionen Baht ankurbeln. Darüber hinaus wird es Thailand als Reiseziel für die weltweite Sportgemeinschaft aufwerten und fördern.

Kürzlich, vom 25. bis 30. September 2023, empfingen das TCEB und der thailändische Fußballverband eine Delegation von fünf FIFA-Vertretern, die sich nach der offiziellen Ernennung Thailands zum Austragungsland an der Sitzung beteiligten und die Vorbereitungen für die Veranstaltung besichtigten. Das TCEB wird jeden Schritt der Vorbereitungen unterstützen und erleichtern.

Darüber hinaus wird ein MICE-Lane-Service eingerichtet, um einen reibungslosen Einreiseprozess während des Kongresses zu gewährleisten.