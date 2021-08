Thailand: Rekordwerte bei Todesfällen und Neuinfektionen

BANGKOK: Mit weiteren 191 Covid-19-Todesfällen und 21.379 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsministerium am Freitagmorgen jeweils neue Tageshöchstwerte. Der bisherige Höchststand der täglichen Covid-19-Fälle wurde am Donnerstag mit 20.920 erreicht, und der frühere Rekordwert der täglichen Toten lag am Mittwoch bei 188.

Binnen 24 Stunden gab es in der allgemeinen Bevölkerung 20.895 Infizierte und 484 bei Gefängnisinsassen. 22.172 Patienten wurden als geheilt diagnostiziert und aus den Krankenhäusern entlassen. Seit dem 1. April, als die dritte Welle von Covid-19 begann, meldeten die Gesundheitsbehörden 685.821 Infektionen und 5.760 Tote. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 714.684 Infizierte und 5.854 Todesfälle.