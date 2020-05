Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett billigte am Dienstag ein Multimilliarden-Baht-Projekt, um gemeinsam mit den Vereinten Nationen (UN) die Luftverschmutzung zu bekämpfen.

Die Behörde für Industriearbeiten des Industrieministeriums erhielt grünes Licht für eine Partnerschaft mit der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) im Rahmen eines Fünfjahresprogramms zur Reduzierung der industriellen Treibhausgasemissionen. Umweltfreundliche chemische Produkte oder Nebenprodukte bestimmter Industrien sollen zum Nutzen anderer Industrien oder nahe gelegener Gemeinden eingesetzt werden, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul.

Ziel ist es, Treibhausgasemissionen, einschließlich persistenter organischer Schadstoffe (POP) und anderer schädlicher Chemikalien, in industriellen und städtischen Gebieten zu reduzieren. Das Projekt wird durch Mittel in Höhe von 8,966 Millionen US-Dollar aus dem Weltumweltfonds unterstützt. Thailändische Regierungsstellen und teilnehmende Unternehmen steuern weitere 120 Millionen US-Dollar bei. „Das Projekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren, von 2020 bis 2024. Die Treibhausgasemissionen sollen in diesem Zeitraum um 1,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid und langlebigen Schadstoffe um 620 Tonnen reduziert werden", informierte Traisulee.