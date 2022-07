Thailand rechnet mit 7 Millionen Touristen

BANGKOK: Thailand rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit über 7 Millionen Touristen, zusätzlich zu den fast 2 Millionen in der ersten Jahreshälfte, gab Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Samstag bekannt.

Zwischen dem 1. Januar und dem 28. Juni 2022 reisten insgesamt 1.978.023 ausländische Besucher in das Königreich, die der Branche schätzungsweise 114 Milliarden Baht an Einnahmen bescherten.

Das Ministerium für Tourismus und Sport schätzt, dass zwischen Juli und September 2022 weitere 2,7 Millionen und zwischen Oktober und Dezember 2022 weitere 4,5 Millionen Besucher nach Thailand einreisen werden.

Für das gesamte Jahr werden die Ankünfte auf 9.325.500 geschätzt, mit Gesamteinnahmen von etwa 1,27 Billionen Baht, so Khun Thanakorn.

Die meisten Ankünfte auf dem Luftweg kamen in diesem Jahr aus Indien, Singapur, Malaysia, Vietnam und den Vereinigten Staaten, während die Touristen auf dem Landweg hauptsächlich aus Malaysia, Laos, Kambodscha, Vietnam und China kamen.

Seitdem der zuvor obligatorische „Thailand Pass“ und die Covid-19-Pflichtversicherung am 1. Juli 2022 abgeschafft wurden, sind die Ankünfte an den südlichen Grenzübergängen stark gestiegen.

Allein am Kontrollpunkt Sadao in der Provinz Songkhla reisten am 1. Juli 2022 rund 5.000 Touristen aus Malaysia und Singapur nach Thailand ein. Es wird erwartet, dass in diesem Monat etwa 100.000 Besucher über diesen Kontrollpunkt einreisen werden.