Von: Björn Jahner | 21.01.23

BANGKOK: Für den thailändischen Tourismussektor wird in diesem Jahr mit einer lebhaften Erholung gerechnet. Die Regierung rechnet mit nicht weniger als 20 Millionen internationalen Besuchern in diesem Jahr. Die Hauptstadt Bangkok erfreut sich bei Touristen immer größerer Beliebtheit. Vor kurzem wurde die Stadt zum drittbeliebtesten asiatischen Reiseziel für nordamerikanische Reisende erklärt.

Da sich die Welt von der Pandemie erholt und die Grenzbeschränkungen gelockert wurden, verzeichnet Bangkok einen Anstieg an internationalen Besuchern.

Nach Angaben der in Kanada ansässigen Reise-Webseite und -App „Hopper“ sind die internationalen Flugsuchen von Nordamerikanern von 19 auf 27 Prozent gestiegen, wobei Bangkok nach Tokio (Japan) und Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) das am dritthäufigsten gesuchte Reiseziel in Asien ist.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat allen beteiligten Sektoren dafür gedankt, dass sie zur Verwirklichung der Regierungspolitik des Tourismuswachstums beigetragen haben, das für die wirtschaftliche Erholung des Landes unerlässlich ist.

Die Regierung hat sich für dieses Jahr das Ziel gesetzt, 80 Prozent der Tourismuseinnahmen und 50 Prozent der internationalen Ankünfte im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie zu erreichen. Diese Ziele entsprechen nicht weniger als 2,38 Billionen Baht an Einnahmen und mindestens 20 Millionen Besuchern, nicht eingerechnet die 180 Millionen Reisenden vom chinesischen Festland und die inländischen Reisenden.

Der Premierminister hat deshalb die zuständigen Behörden gebeten, den erwarteten Anstieg der Touristenzahlen zu unterstützen, und gleichzeitig die Bevölkerung aufgefordert, gute Gastgeber für die Besucher zu sein.