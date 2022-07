Thailand punktet in 14 globalen Rankings

BANGKOK: Nach Aussage des Außenministeriums wurde Thailand in diesem Jahr in 14 globalen Rankings in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Lebensqualität und öffentliche Gesundheit aufgeführt.

Thailand belegt Spitzenplätze in Umfragen zu Tourismus, Wirtschaft und öffentlicher Gesundheit. Das Königreich hat in nachfolgenden Kategorien gewonnen:

Tourismus

Koh Phangan, Surat Thani: Platz 1 in der Kategorie bestes Workation-Ziel der Welt. Die Studie wurde von William Russell, einem weltweit führenden Versicherungsunternehmen für Kranken-, Lebens- und Einkommensschutz, durchgeführt.

14. Platz als Land mit den meisten Google-Street-View-Besuchern. Tom Yum Goong (säuerlich, scharfe Krabbensuppe): 20. beste Suppe der Welt laut CNN Travel. Lesen Sie auch: Koh Phangan das weltbeste Workation-Ziel Wirtschaft

Lebensqualität

Chulalongkorn University: 16. Platz in der Kategorie beste Universität der Welt für die Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN) im Impact Ranking 2022 der Times Higher Education, einer britischen Zeitschrift für Hochschulbildung.

Öffentliche Gesundheit