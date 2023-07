Von: Björn Jahner | 02.07.23

BANGKOK: Thailand sollte sich den derzeitigen Trend der Abwanderung europäischer Unternehmen aus China zunutze machen, indem es mehr Freihandelsabkommen mit europäischen Ländern aushandelt.

Chaichan Charoensuk, Vorsitzender des Thai National Shippers’ Council (TNSC), sagte am Freitag (30. Juni 2023), dass eine Umfrage ergeben habe, dass die meisten europäischen Unternehmen aufgrund politischer Einmischung Schwierigkeiten hätten, in China Geschäfte zu machen.

Die Umfrage wurde von der Handelskammer der Europäischen Union durchgeführt, und 55 Prozent ihrer 570 Mitglieder gaben an, dass Geschäfte in China nicht mehr so „attraktiv“ seien wie in der Vergangenheit. Die Unternehmen gehen auch nicht davon aus, dass sich die Situation in den nächsten fünf Jahren verbessern wird.

„Die Umfrage ergab, dass sich 10 Prozent der europäischen Unternehmen bereits aus China zurückgezogen haben, und etwa 20 Prozent planen, ihre regionalen Büros nach Singapur oder Malaysia zu verlegen“, so Chaichan.

Ein idealer Zeitpunkt für Thailand, um in den Rückzug europäischer Unternehmen aus China einzusteigen: TNSC Er fügte hinzu, dass der Hauptgrund dafür der Handelskrieg zwischen den USA und China ist, der sich indirekt auf die in China ansässigen EU-Hersteller auswirkt, die auf die Lieferketten und Märkte in den USA angewiesen sind.

Der Handelskrieg eskalierte 2019, als sowohl China als auch die USA begannen, Schutzmaßnahmen in Schlüsselindustrien wie Halbleiter, Batterien für Elektrofahrzeuge, Mineralien und Pharmazeutika zu ergreifen, sagte er.

TNSC geht davon aus, dass in der Anfangsphase des Abzugs europäischer Unternehmen aus China einige thailändische Exporteure, die Rohstoffe wie Gummi und Kunststoffpellets liefern, betroffen sein werden.

„Sobald sich die Unternehmen jedoch in anderen Ländern wie Indien, Vietnam und Indonesien niederlassen, wird die Lieferkette wiederhergestellt, und Thailand wird von den Freihandelsabkommen mit den europäischen Ländern stark profitieren“, sagte er.

Außerdem solle Thailand die Gelegenheit nutzen, die EU als Rohstofflieferant für China abzulösen, insbesondere in der Automobil-, Petrochemie- und Elektronikindustrie.

Im vergangenen Jahr stieg der Handel zwischen Thailand und China im Vergleich zum Vorjahr um 1,53 Prozent auf 3,69 Billionen Baht, was fast 18 Prozent des gesamten thailändischen Handels ausmacht und China zum wichtigsten Handelspartner des Königreichs macht.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass sich die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr erholen wird und das BIP bis 2024 um schätzungsweise 4,5 bis 5,2 Prozent wachsen wird, was auf ein schnelles Wachstum seit der Pandemie hindeutet.