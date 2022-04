Thailand-Premiere: „Eating Our Way To Extinction“

Von: Björn Jahner | 26.04.22

BANGKOK: Am kommenden Samstag (30. April 2022) findet im Quartier CineArt die Thailand-Premiere der weltbekannten Umweltdokumentation „Eating Our Way To Extinction“ statt.

Die Eintrittskarten für die Filmaufführung sind kostenlos und können am Veranstaltungstag am 30. April ab 15.30 Uhr am Aktionsstand im 4. Stock des Einkaufszentrums Emquartier (Karte) abgeholt werden.

„Eating Our Way To Extinction“ beschreibt die zerstörenden Auswirkungen der Nutztierhaltung auf die Umwelt und die pflanzliche Ernährung als einer der effizientesten Wege für den Kampf gegen den Klimawandel. Gezeigt wird die biologische Vielfalt der Erde – vom Amazonas-Regenwald bis zu den mongolischen Wüsten. In der Dokumentation besonders hervorgehoben werden insbesondere die Auswirkungen der Nutztierhaltung auf den Planeten, die Umwelt und die Gesundheit.

Die Regisseure des Dokumentarfilms – die Brüder Ludo und Otto Brockway – hoffen, dass der „Eating Our Way To Extinction“ das Publikum zum veganen Lebensstil inspiriert.

Die Erzählerin dieses Films ist die bekannte britische Schauspielerin und Sängerin Kate Winslet (Titanic). Sie wurde unter anderem mit folgenden Filmpreisen ausgezeichnet: einem Oscar, fünf Golden Globe Awards, drei BAFTA Awards, zweimal mit dem Fernsehpreis Emmy sowie einmal mit dem Musikpreis Grammy.