Von: Björn Jahner | 18.02.23

BANGKOK: Der Vorstand des Government Lottery Office (GLO) hat die Lancierung von zwei neuen Arten von staatlichen Lotterien herauszugeben – die sechsstellige (L6) und die dreistellige (N3) Lotterie. Dieser Schritt wurde vom Finanzministerium vorgeschlagen.

Die L6-Lotterie wird zu einem Preis von 80 Baht pro Los angeboten, der dem Preis der derzeit erhältlichen Lotterien entspricht, aber nur in digitaler Form verkauft wird. Einige dieser Lotterien werden über die App „Pao Tang“ verkauft werden, informierte Lavaron Sangsnit, Vorsitzender des Lotterieausschusses.

Die N3-Lotterie hingegen wird sowohl in digitaler als auch in Losform verkauft werden. Verkäufer, die Lotteriescheine in Papierform verkaufen, müssen der GLO die täglichen Verkaufsdaten digital zur Verfügung stellen.

Der Preis für die N3-Lotterie sei noch nicht festgelegt worden, fügte Khun Lavaron hinzu, der auch Generaldirektor des Finanzministeriums ist.

Er betonte, dass der Vorstand und das Finanzministerium die Details der beiden neuen Lotterien anpassen und den Plan dem Kabinett zur Genehmigung vorlegen werden.

Unabhängig davon stimmte der GLO-Vorstand am Freitag (17. Februar 2023) auch dafür, die Rechte von mehr als 12.000 Lotterieanbietern zu entziehen, die gegen die Vorschriften verstoßen haben. Bislang haben mehr als 20.000 Verkäufer ihre Rechte verloren, und mehr als 3 Millionen Lose wurden beschlagnahmt.

Der Vorstand hat sich darauf geeinigt, 1 Million der beschlagnahmten Lose über das Quotensystem an bestehende Verkäufer zu vergeben, während die restlichen 2 Millionen über die „Pao Tang“-App verkauft werden sollen, so Khun Lavaron.