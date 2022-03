Thailand plant Nightlife-Öffnung

BANGKOK: Die Betreiber von Nachtlokalen haben die Nachricht begrüßt, dass das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) in Erwägung ziehen wird, ihnen die Wiederaufnahme ihrer Geschäftstätigkeit zu gestatten.

Nach Angaben einer Quelle im Regierungsgebäude könnte die Freigabe von Nachtlokalen für eine Sitzung des CCSA-Betriebszentrums am Donnerstag auf der Tagesordnung stehen, bevor die Angelegenheit am Freitag in der CCSA-Sitzung behandelt wird.



„Ich bin dankbar, dass die Regierung die schwierige Situation versteht, in der sich die Betreiber von Nachtlokalen befinden“, sagte Wirawit Kruasombat, Präsident des Patong Entertainment Business Owners Club in Phuket. Er fügte hinzu, dass sie auch Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen sehen wollen. Herr Wirawit sagte, dass Bars und Nachtclubs eine wichtige Rolle für den Tourismus spielen. Wenn die Regierung also die Covid-Maßnahmen lockert, um Touristen willkommen zu heißen, sollten Betriebe wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale in der Lage sein, ihren Betrieb wieder aufzunehmen.



Sanga Ruangwattanakul, Präsident der Khao San Business Association, sagte, dass die Geschäftsleute in der Khao San Road die Regierung aufgefordert haben, die Betriebszeiten zu verlängern und den Restaurants zu erlauben, Alkohol bis 23 Uhr, Mitternacht oder 1 Uhr morgens auszuschenken, je nach Geschäftszone, wie es in Vor-Corona-Zeiten der Fall war. „Im Hinblick auf die derzeitige Covid-19-Situation ist es an der Zeit, dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren und die Leute selbst entscheiden lassen. Es gibt keinen Grund, den Verkauf von Alkohol bis 23 Uhr einzuschränken, denn die Leute wollen sich amüsieren und entspannen“, sagte er.