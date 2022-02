Thailand plant Reiseblasen mit China und Malaysia

BANGKOK: Die Regierung will noch in diesem Monat Gespräche mit China und Malaysia über „Reiseblasen“ führen. Die Bekanntgabe erfolgte nur wenige Tage nach der Wiederaufnahme des „Test & Go“-Programms zur Einreise ohne Quarantäne nach Thailand.

Die Regierung von Premierminister Prayut Chan-o-cha wird demnächst mit dem chinesischen Minister für Kultur und Tourismus Einzelheiten eines möglichen bilateralen Reiseabkommens erörtern, sagte Thanakorn Wangboonkongchana, ein Regierungssprecher, am Montag in einer Presseerklärung. Die Regierung bereite sich auch darauf vor, noch in diesem Monat Gespräche mit dem benachbarten Malaysia über ein ähnliches Abkommen zu führen, sagte er.

Die Regierung strebt bilaterale Abkommen zur Ankurbelung der durch die Pandemie gebeutelte Tourismusbranche an, nachdem die Aufhebung der Quarantäne für geimpfte Reisende und das so genannte „Sandbox“-Einreisemodell in den letzten Monaten keine große Zahl von Urlaubern anziehen konnten. Die Rückkehr chinesischer und malaysischer Touristen, die vor der Pandemie die größten Besuchergruppen des Königreichs waren, wird von der Branche als Schlüssel zu einer nachhaltigen Erholung betrachtet.

„Wir glauben, dass eine ‚Reiseblase‘ für den thailändischen Tourismussektor positiver sein wird als das derzeitige ‚Test & Go'‘-Programm, da letzteres allein nicht ausreicht, um Besucher anzuziehen, die bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen“, sagte Tim Leelahaphan, ein in Bangkok ansässiger Wirtschaftswissenschaftler bei Standard Chartered Plc, gegenüber der Presse. „Der Plan ist zwar ein guter Anfang, aber wir denken, dass eine klare und starke Erholung der Branche in nächster Zeit unwahrscheinlich ist und eher in der zweiten Jahreshälfte oder Ende dieses Jahres zu erwarten ist.“

Im Jahr 2019 machten chinesische und malaysische Touristen mehr als ein Drittel der 40 Millionen Besucher Thailands aus und bescherten dem Königreich nach offiziellen Angaben mehr als 20 Milliarden US-Dollar an touristischen Einnahmen. Chinesische Touristen meiden das Land seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, da Peking Beschränkungen für Reisen ins Ausland verhängt hat.

Im Rahmen des Reiseabkommens werden Touristen nicht unter Quarantäne gestellt und erhalten spezielle Visa- und Unterkunftsregelungen, erläuterte Khun Thanakorn das „Travel Bubbble“-Konzept.. Die Länder werden sich auch auf eine Quotenregelung für Reisende einigen und bestimmte Zonen für ihren Aufenthalt festlegen, um neue Covid-19-Ausbrüche zu verhindern, erklärte er.