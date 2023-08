Thailand plant Prüfung einer Natriumsteuer

Von: Björn Jahner | 15.08.23

BANGKOK: Nach dem Erfolg der 2017 eingeführten „Zuckersteuer“ auf zuckergesüßte Getränke, die das Verhalten von Verbrauchern und Industrie in Richtung gesünderer Entscheidungen verändern soll, plant die Verbrauchsteuerbehörde eine Studie über Maßnahmen zur Erhebung der „Natriumsteuer“, so Generaldirektor Ekniti Nitithanprapas.

Eine Natriumsteuer würde ähnlich wie die Steuer auf zuckerhaltige Getränke erhoben werden und proportional zum Natriumgehalt ansteigen, erklärte er. Die Abgabe würde über einen progressiven Satz erhoben werden, beginnend mit verarbeiteten Lebensmitteln wie Instantnudeln, Snacks und Tiefkühlkost, so Khun Ekniti.

Der Verzehr von zu viel Natrium führt zu Bluthochdruck und Nierenkrankheiten. Die Regierung gibt jährlich rund 36 Milliarden Baht für medizinische Behandlungen, einschließlich Nierendialyse, aus.

Das Ministerium plant eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, um gemeinsam Standards für die tägliche Natriumaufnahme festzulegen.

Der durchschnittliche Thailänder nimmt 3.600 Milligramm Natrium pro Tag zu sich, fast das Doppelte der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Tagesdosis von 2.000 mg.

Nach Aussage von Khun Ekniti sind Süßstoffe immer noch von den Produktkategorien der Verbrauchssteuer ausgenommen, was bedeutet, dass das Ministerium nicht in der Lage ist, von ihnen Steuern zu erheben. Wenn das Gesundheitsministerium und die WHO die Verwendung von Süßstoffen in Getränken nicht verbieten, wird die Behörde die Erhebung von Steuern auf solche Produkte in Erwägung ziehen, kündigte er an.

Die WHO untersucht die Auswirkungen von Süßstoffen auf die Gesundheit der Menschen, bevor sie über ein Verbot ihrer Verwendung entscheidet.

Die erhöhte Verbrauchssteuer auf zuckerhaltige Getränke habe den Zuckerkonsum der Thais laut Khun Ekniti wirksam reduziert. Akademische Untersuchungen des Instituts für Bevölkerungs- und Sozialforschung an der Mahidol-Universität ergaben, dass vor fünf Jahren der Konsum von Getränken mit einem Zuckergehalt zwischen 10 und 14 Gramm pro 100 ml bei 2,99 Milliarden Litern pro Jahr lag, verglichen mit derzeit 728 Millionen Litern pro Jahr, also etwa viermal weniger.

Die Zuckersteuer befindet sich in ihrer dritten Phase, die vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2025 läuft, mit einem progressiven Satz auf der Grundlage des Zuckergehalts. Getränke mit einem Zuckergehalt von 6 bis 8 Gramm pro 100 ml werden mit 30 Satang pro Liter besteuert, 8 bis 10g pro 100ml werden mit 1 Baht pro Liter besteuert, 10 bis 14g pro 100ml werden mit 3 Baht pro Liter besteuert, 14 bis 18g pro 100 ml werden mit 5 Baht pro Liter besteuert, und mehr als 18 g Zucker werden mit 5 Baht pro Liter besteuert.

Der durchschnittliche Thai konsumiert 20 Teelöffel Zucker pro Tag, während die WHO sechs Teelöffel (entspricht 24 g) täglich empfiehlt.