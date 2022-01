„Thailand Pass“ vermutlich Ziel von Hacker-Angriff

Von: Björn Jahner | 29.01.22

Foto: Ministry Of Foreign Affairs

BANGKOK: Erneut erreichen Berichte über mangelnde Datensicherheit beim digitalen Datenerfassungssystem zur Einreise nach Thailand – „Thailand Pass“ – die Presse, das vermutlich Ziel eines Hacker-Angriffs wurde.

Laut dem thailändischen Außenministerium erhielten Antragsteller nach erfolgter Registrierung im „Thailand Pass“-System eine gefälschte E-Mail mit einem Link/ QR-Code, der auf eine Webseite mit Schadsoftware führte.

Alle Phishing-Mails enthielten denselben QR-Code, der für eine Person mit dem Namen Mr. Hongkam ausgestellt wurde. Personen, dessen Name nicht so lautet, werden gewarnt, dass sie eine gefälschte E-Mail erhalten haben, die nicht vom thailändischen Außenministerium gesendet wurde, was zwischenzeitlich auch von den IT-Experten des Ministeriums bestätigt wurde. Auf keinen Fall sollten die Antragsteller den angegebenen Link/ QR Code aufrufen, da sie dann auf eine Webseite geführt werden, die Schadsoftware enthält.

Das Außenministerium betont, dass der „Thailand Pass“ nur über die offizielle Webseite des Außenministeriums beantragt werden kann.