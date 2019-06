Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat Thailands erneute Einstufung der Vereinigten Staaten auf deren Tier-2-Liste für Menschenhandel begrüßt. Das Land werde den Kampf gegen den Menschenhandel fortsetzen.

Die USA hatten den Bericht über Menschenhandel (TIP) von 2019 am Donnerstag veröffentlicht. „Die USA sind sich der Entschlossenheit und der Anstrengungen Thailands bewusst, jegliche Form von Menschenhandel zu verhindern und zu unterdrücken", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Werachon Sukondhapatipak am Freitag. Die Regierung wisse, dass das Problem in einigen Regionen des Landes immer noch bestehe.

Im Jahresbericht fordern die USA Thailand nachdrücklich auf, mehr zu tun, um die Standards in mehreren Schlüsselbereichen zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Strafverfolgung. Der Bericht lobt das Land für die Identifizierung weiterer Opfer und die Verurteilung von Menschenhändler und mitschuldiger Beamter zu hohen Haftstrafen. Die Regierung habe jedoch in mehreren Schlüsselbereichen die Mindeststandards nicht eingehalten. Es seien weniger Menschenhändler strafrechtlich verfolgt und verurteilt und nur 43 Fälle von Menschenhandel im vergangenen Jahr untersucht worden.

Thailand war 2014 in die niedrigste Tier 3-Kategorie abgerutscht. 2016 stuften die USA das Königreich von Tier 3 auf die Tier 2-Beobachtungsliste ein, eine Kategorie, in der die Länder als nicht vollständig konform mit dem US-amerikanischen Gesetz zum Schutz von Opfern des Menschenhandels angesehen werden. Thailand wurde letztes Jahr auf Tier 2 gesetzt. Die Einstufung in Tier 2 bedeutet, dass die Regierung bedeutende Schritte unternommen hat, um das Land in Einklang mit höheren Standards zu bringen.